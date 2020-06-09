شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يكشف حقيقة تلقيه عروضًا للعودة للملاعب من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة تلقيه بعض العروض من أندية الدورى الممتاز، من أجل العودة للملاعب من جديد، لاسيما وإن السد العالى ابتعد عن الساحة الرياضية منذ فترة وعقب انتهاء تجربته مع فريق النجوم، واتجه بعدها اللاعب للحصول على بعض الرخص التدريبية، من أجل تحقيق حلمه فى تولى تدريب حراس مرمى المنتخب الوطنى أو أحد الفريق الكبرى فى الفترة المقبلة.

وأكد الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه لم يتلقى أى عرضًا للعودة للملاعب من جديد، وإنه فى الفترة الحالية يصب تركيزه على مساعدة الحراس واللاعبون الذين يلجئون إليه لخوض تدريباتهم فى ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا.

تابع السد العالى حديثه، إنه مازال لم يعلن إعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى، إلا أن الوضع الحالى على الساحة الرياضية لا يساعد على النجاح، الأمر الذى دفعه للتركيز فى مجال التدريب والعمل على تقديم خبراته لمن يتدربون تحت إشرافه.

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الحضرى أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.

عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى، وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.