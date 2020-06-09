شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تعكس علاقة الود بين فرجانى ساسى ولاعب الإسماعيلى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعلاقة وطيدة مع مواطنه فخر الدين بن يوسف لاعب النادى الإسماعيلي، وظهر ذلك بوضوح خلال معسكرالمنتخب التونسى المقام حاليًا، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر في مختلف دول العالم منذ شهر مارس الماضى.

فرجانى ساسى ألتقط أول صورة فى معسكر المنتخب التونسى مع فخر الدين بن يوسف، خلال إرتدائهما الكمامة، خوفًا من انتشار الفيرس، وفى ثانى أيام المعكسر حرص ساسى على نشر لقطة صغيرة جدًا تجمعه مع لاعب الدراويش خلال تواجدهما فى حافلة الفريق، الأمر الذى يعكس مدى العلاقة الطيبة التى تربط الثنائى.

وأعرب فرجانى ساسى عن سعادته الكبيرة لعودة التدريبات الجماعية مع المنتخب التونسى لأول مرة منذ 7 أشهر، بعد توقف طويل أثر انتشار فيروس كوورنا.

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وقال ساسي في تصريحات خاصة لبوابة "تونس الرقمية": "حين أعلمنى المنذر الكبيّر بأننى ضمن قائمة منتخب بلادى سعدت كثيرا لأنني كنت أنتظر العودة لأجواء التدريبات الجماعية بفارغ الصبر، أعتبر أن هذا التجمع جاء في الوقت المناسب لأن التدريبات الفردية لا يمكن أن تفيد اللاعب مثل الجماعية، وأنا سعيد جدا بالعودة لأجواء المنتخب التى نفتقدها".

وأشار ساسى: "لقد كنت أتدرب بمفردى منذ توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا لكن الفترة الأخيرة من الحجر الصحى كانت طويلة ومرهقة نفسية، واستطاع أن يملأ وقته بالتدريبات فضلا عن مشاهدة الأفلام.

كان منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسى، قد قرر استدعاء فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك، وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر بعدما قرر الاتحاد التونسى استئناف نشاط منتخب "نسور قرطاج" الذي توقف منذ نوفمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن يلعب منتخب تونس في مارس الماضي ضد تنزانيا ذهابا وإيابا ومواجهة ليبيا في هذا الشهر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 .

الجهاز الفني لمنتخب تونس قرر استغلال وجود عديد اللاعبين المحترفين في البطولات الأجنبية بتونس، لدعوتهم إلى معسكر أول بالعاصمة من 8 إلى 13 يونيو الجارى، بمشاركة 13 لاعبا قبل المشاركة في المعسكر الثانى من 16 إلى 21 من الشهر الجارى مع توسيع عدد المدعوين إليه ليشمل 26 لاعبا.

وضمت قائمة اللاعبين المدعوين للمعسكر الأول كلا من: فـاروق بن مصطفى - معز بن شريفية - وجـدي كشريدة - صـدام بن عــزيزة - نسيـم هنـيد - مرتضى بن ونـاس - فرجـاني ساسي - محمد أمين بن عــمر - محمد علي بن رمضــان - نعيـم السليتي - فخرالديـن بن يــوسف - سعـد بقير - بسام الصرارفي، فيما ينضم لهؤلاء اللاعبون في المعسكر الثانى كل من: عـاطف الدخيلي - أيمن دحمـان - حمـــزة المثلوثي - زيـاد بوغطـاس - هـاني عـامو - اسكنـدر العبيدي - حسام دقدوق - محمد المثناني - أحمد خليل - ياسين الخنيسي - محمد علي بن حمودة - يـاسين الشماخي - فـراس بلعربي.