شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يعلق قائمة الراحلين المحليين لحين حسم مصير الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الرأى داخل الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حمادة صدقى على تعليق قائمة الراحلين من اللاعبين المحليين إلى ما بعد معرفة الموقف النهائى للدورى فى الموسم الحالى سواء بالإستمرار او إلغائه ، وبالرغم من تحديد حمادة صدقى لبعض الأسماء التى سترحل بنهاية الموسم ، إلا انه تحفظ على إعلانها حالياً تحسباً لعودة النشاط الكروى والحاجة إليها خلال بعض اللقاءات بالدورى ، اما فى حالة إلغاء النشاط فإنه سيقوم بالإعلان فورا عنهم حتى يستفيدوا من فترة الإنتقالات فى اللعب بإحدى الأندية المنافسة .

من ناحية أخرى أكد حمادة صدقي أنه يرفض العمل كمدرب عام مًجدداً سواء في الأهلي أو أي نادي أخر، مشدداً أن تلك المرحلة قد ولت وأصبح الأن مديراً فنياً منذ فترة للعديد من الفريق وأخرهم سموحة الذي يجد فيه كل الدعم من إدارته بقيادة فرج عامر رئيس النادي، وقال حمادة صدقي :"رحلت عن الجونة بعد انتهاء عقدي والعلاقة بيني وبين إدارة النادي محترمة، وعن أزمته مع حسام غالي، قال :" هو زعلان مني عشان قلت عليه معندهوش خبرة ولكن هذا أمر طبيعي في أول تجربة له وانا على يقين أنه سيكتسب العديد من الخبرات ستؤهله للعمل في أكبر الأندية خلال الفترة المقبلة".

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وتابع حمادة صدقي : المنتخب الوطني حقق انجاز كبير بالتتويج ببطولة كأس أمم افريقيا 3 مرات متتتالية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وكنت أعمل مساعداً له برفقة شوقي غريب وأحمد سليمان ..بطولة 2006 تعد الأصعب رغم اقامتها في مصر، بطولة 2008 تعد أمتع بطولة في تاريخ الكان أما بطولة 2010 كانت لتعويض عدم التأهل لكأس العالم في وقتها".