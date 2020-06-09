شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق: كارتيرون أفضل من فايلر و عماد النحاس "البريمو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري، جائزة أفضل مدير فني في النصف موسم الذي تم خوضه من عمر مسابقة الدوري العام قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب "كورونا" ، لعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب.

وقال عبد الرازق في تصريحات للسوم السابع: عماد النحاس هو أفضل مدرب في النصف الأول من الدوري، لأن الإمكانيات المتاحة له ليست مثل التي في الأهلي والزمالك، ومع ذلك استطاع أن يحقق نجاح كبير واحتل المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري، فالمدرب يتم تقييم نجاحه وفقاً لما لديه من إمكانيات.

أضاف رئيس قطاع الناشئين بالمصري: باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك يأتي في المرتبة الثانية بعد النحاس، وبرأيي هو أفضل من رينية فايلر مدرب الأهلي، لأنه استطاع أن يطور أداء الزمالك في فترة صعبة وصحح مسار الفريق وحصد معه أكثر من بطولة، وظهر فكره بشكل واضح على شكل الفريق الأبيض.

كما أثنى عبد الرازق على المستوى المتميز الذي يقدمه مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال الفترة الأخيرة، وقال عبد الرازق في تصريحات خاصة أن مهاجم القلعة البيضاء يمثل مستقبل الهجوم في مصر بعدما معاناة منتخب الفراعنة في هذا المركز بالتحديد.

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أضاف ميمي عبد الرازق: هناك إهمال لقطاع الناشئين من جانب الأندية الكبرى، ولولا حصول مصطفى محمد على فرصة للتألق مع طلائع الجيش ما كان حقق هذا التألق مع المنتخب الأوليمبي، ولكنه خامة مبشرة وسيكون مستقبل المنتخب في الهجوم.

واستطرد رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري: الكثير من المواهب تحطمت على دكة بدلاء النادي الأهلي، فمثلاً ناصر ماهر من أحرف اللاعبين في مصر وكان قادراً على تعويض رحيل عبد الله السعيد لكنه لم يحصل على الفرصة، وكذلك صلاح محسن الذي بدأ يحصل على فرصة مع سموحة ويستعيد مستواه حالياً.

واختتم: هناك الكثير من اللاعبين كنت أتوقع لهم مصير أفضل مثل اسلام محارب ولكنه انتقل للجونة بسبب عدم الحصول على فرصة في الأهلي، محارب تدرب على يدي وكان من اللاعبين المميزين، وحتى ياسر ابراهيم مدافع الأهلي الحالي تم استبعاده أكثر من مرة من الاختيارات الفنية حتى عاد مؤخراً.