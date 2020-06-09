شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث ضم مصطفى الزنارى من طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولى نادى حرس الحدود بالاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق الكروى بقيادة محمد حليم ضم المدافع مصطفى الزنارى من طلائع الجيش بصفه نهائية عقب الظهور بشكل جيد فى مباريات بطولة الدورى المصرى قبل تجميد النشاط الرياضي بسبب جائحة "كورونا" ، ويخضع مصطفى الزنارى الى البرنامج التأهيلى عقب إجراء عملية الرباط الصليبى بنجاح حيث تعرض للإصابة بقطع كامل فى الرباط الصليبى خلال لعبة مباراة كرة خماسية مع أصدقائه .

فيما وضع المدير الفنى لفريق حرس الحدود، خطة للتعاقدات الموسم المقبل حيث من أهم المعاير هي ألا يزيد عمر اللاعب عن 29 عاما، وذلك لبناء جيل جديد قادر على المنافسة لمدة 4 أو 5 مواسم قادمة فى بطولة الدورى المصرى وكأس مصر، قرر محمد حليم الاستعانة بقطاع الناشئين فى النادى لدعم احتياجات الفريق الأول الموسم المقبل وبناء جيل جديد من أبناء النادى.

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ويسعى محمد حليم بصفته رئيس قطاع الناشئين أيضا منح فرصة اللاعبين المتميزين خلال المرحلة المقبلة ، ويحرص حليم على متابعة تدريبات لاعبى الفريق خلال تواجدهم فى المنزل عبر الفيديو كونفرنس وأنشأ الجهاز الفنى لحرس الحدود، جروب للاعبى الفريق عبر تطبيق "واتس آب" لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وإرسال برامج التدريب وحرص حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.

وأجرى محمد حليم اتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا"، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.

وقرر مسئولو نادى حرس الحدود، توفير بعض الأدوات الخاصة بالتدريب لكل لاعب مثل زجاجات المياه وأدوات التعقيم وهذا جاء بتوصية من طبيب الفريق للحفاط على سلامتهم ومن ضمن الاجراءات الاحترازية و ذلك ضمن الاستعدادات للعودة إلى التدريبات الجماعية، تحسبا لعودة النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة لذا تم التحرك فى كافة الاخطوات الاستباقية.