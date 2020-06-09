أكثر 10 لاعبين تتويجا بالبطولات في العالم.. مسمار الأهلي يعادل ساحر برشلونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، على مشارف خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري البرتغالي بعد رحيل اللاعب عن الأهلي ورفضه لفكرة الاعتزال.

وتلقى عاشور عرضاً من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى للرحيل إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، إلا أن حسام عاشور يُفضل الانتقال لأحد أندية الدورى السعودى عن الاحتراف فى الدورى البرتغالي، بعد إعلانه العودة من جديد وعدم الاعتزال بنهاية الموسم الجارى. وتلقى حسام عاشور عدداً من العروض المحلية إلا أن القائد التاريخى للأهلى يرفض اللعب لأى نادٍ فى مصر لإنهاء مسيرته الكروية دون ارتداء سوى القميص الأحمر، واعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.

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وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط.