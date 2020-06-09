شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: الرياضة وصلت لأسوأ مراحل "التدني" والإعلام الأهلاوي "بيندب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " ما يحدث فى الإعلام الرياضى من تراشق مؤكداً أن الرياضة وصلت لأسوأ مراحلها من التدني الأخلاقي ، قائلا :"لم أري مثل هذا التدني من أكثر من 35 سنة طوال عملي بالمجال الرياضى، وهذا ليس دور الإعلام فالإعلام دوره أهم وأكبر و أشمل من الخناقات التى يشهدها الوسط الإعلامي الرياضى حالياً.
لمتابعة لايف شبانه بالكامل
أضاف شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات " الخليج 365 " : الإعلام الرياضى مؤثر على التربية وهناك الملايين تتابع الرياضة و كرة القدم عن طريق الإعلام ، و أؤكد أن الكثير من الأهلاوية و الزملكاوية المحترمين يرفضون هذا التراشق والمستوى المنحدر.
تابع محمد شبانه عبر لايف " الخليج 365 " : "النادي الأهلي كبير وكبير بأخلاقه ، ولكن ما حدث من إعلام الأهلي كان أقرب " للندب " مثل الندب على المقابر وهذا لا يحصل من الكبار ، والكبير لا يندب و لا يرد ، و التجاهل هو أفضل حل لما يحدث من الإعلام الأهلاوي و الزملكاوي.
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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