شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغرى محمود وادى خوفا من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو المصرى البورسعيدى تعديل عقد الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة خوفا من رحيله ولإقناعه بالإستمرار مع الفريق فى ظل العروض التى وصلته من الدورى التونسى الذى اقترب من العودة مرة أخرى بعد جائحة وباء كورونا التى ضربت العالم باكلمه منذ بداية العام الحالى .

كانت أنباء قد تناثرت خلال الفترة الماضية عن رغبة مسئولى الزمالك وبيراميدز فى التعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع النادى البورسعيدى وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة سواء بالدورى أو الكونفيدرالية الأفريقية .

ورغم حالة الإستقرار التى يعيشها محمود وادى خلال الفترة الماضية ، إلا أنه ربما يفكر فى الرحيل رغبة منه فى اللعب فى حالة استمرار إيقاف مسابقة الدورى ، لذا فإن مسئولو المصرى يحاولون إقناعه بالبقاء وتعديل عقده على أمل عودة النشاط الكروى .

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من ناحية ، أخرى أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالمصري أن ناديه دخل في مفاوضات لاستعادة أحمد الشناوى حارس بيراميدز والزمالك السابق، كاشفاً أن راتب الحارس الدولي المرتفع حال دون عودته من جديد لبورسعيد التي شهدت انطلاقته الكروية ، وقال عبد الظاهر السقا : "دخلنا أيضاً في مفاوضات مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربي إلا أن الأخير أكد على رغبته في الاستمرار في الإنتاج الحربي بالموسم المقبل خاصة وأن عقده ممتد معه لمدة موسم ونصف"

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات