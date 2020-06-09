شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: لم أقصد بتصريحاتي الاتحاد السكندري.. وعلاقتنا به تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لم يقصد بتصريحاته عبر قناة النادي عن وجود أندية تحارب لإلغاء الدوري الممتاز بينما لا تطالب بإلغاء دوري كرة السلة أو اليد لأن موقفها جيد في تلك المسابقات نادي الاتحاد السكندري، مؤكدًا على قوة العلاقة بين الناديين.

وشدد «عبدالحفيظ» في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي على تقديره واحترامه لنادي الاتحاد ومجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي، لافتًا إلى أن العلاقة بين الناديين لا تقبل المزايدة أو القسمة اعلى اثنين، حسب تعبيره، وأنها علاقة تاريخية وطيدة سواء على مستوى الناديين أو الجماهير.

وأضاف أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يرتبط بعلاقة حب وود مع مدينة الإسكندرية ونادي الاتحاد وقياداته، وأنه حرص على تلبية دعوة المشاركة في احتفال الفريق السكندري بالمئوية لتقديره الشديد للنادي ورموزه وجماهيره العريقة.

وعاد مدير الكرة ليؤكد أن ما قاله عبر قناة ناديه لم يقصد به الاتحاد السكندري على الإطلاق، معبرًا عن اعتزازه بالعلاقات القوية بين الناديين على جميع الأصعدة.