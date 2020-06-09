شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بورسعيد يشكر السيسي على إنشاء ستاد النادي المصري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمود حسين، نائب محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره وتوجيهاته بإنشاء الاستاد الجديد للنادي المصري، لخدمة النادي المصري وجماهيره العريضة ولخدمة أهالي المدينة الباسلة، موضحًا أن الرئيس مهتم بكل التفاصيل ويتابع باهتمام مشروع الاستاد الجديد والبدء في تنفيذه بأسرع ما يمكن.

أضاف محمود حسين أن الاستاد سيقام وفق أحدث التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب بالعالم، مشيرًا إلى شكره العميق للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافط بورسعيد، على دعم مشروع الاستاد الجديد وتوفير كل سبل الدعم للبدء في تنفيذه فورًا.

وأضاف نائب بورسعيد أن ما تحقق اليوم هو إنجاز كبير لشعب بورسعيد وبعد طلبات إحاطة ولجان مشكلة من مجلس النواب لعودة الحياة للنادي المصري من جديد ثم لقاءات بينه كنائب للمحافظة ووزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على مدى عامين تكللت بالنجاح بعد القرار الذي اتخذ اليوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.

وتم الاتفاق على إقامة ستاد النادي المصري الجديد في نفس مكان الاستاد القديم الموجود حاليًا والذي سيتم هدمه على أن يكون الملعب الجديد بسعة ١٢ ألف متفرج وتتوافر به أحدث التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب الرياضية الموجودة في العالم وسيكون شكله المعماري متناسبًا مع أفضل ملاعب العالم وفي إطار التنمية الشاملة التي تجرى حاليًا بمحافظة بورسعيد، وبتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتم كذلك الاتفاق على إنهاء إجراءات إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد الواقعة بشرق بورسعيد، والتي ستقدم جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية ولتصبح جزء من مدينة سلام بورسعيد التي تعد بدورها امتدادًا للنهضة الشاملة التي تشهدها المدينة الباسلة لتلتحم بذلك مع أوجه التطوير الخدمي والعمراني الذي تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة.

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