شكرا لقرائتكم المركز الأولمبي بالمعادي جاهز لاستقبال تدريب الفرق والمنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستغل مسئولو وزارة الشباب والرياضة توقف النشاط الرياضى لإجراء المتابعة المستمرة وصيانة الملاعب والصالات الرياضية للمركز الأولمبى لتدريب المنتخبات القومية بالمعادى تنفيذًا لتوجيهات دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير كفاءة وأداء وجودة المركز الأولمبى حتى يكون الصرح الرياضى جاهزًا للعمل بأفضل حال بعد فترة التوقف بسبب الظروف الحالية التى يمر بها العالم.

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وكان مدير المركز الأولمبى بالمعادى لتدريب المنتخبات الوطنية، قد شدد على عدم وجود أى لاعب على الإطلاق يخوض تدريبات فى المركز خلال هذه الفترة وفقًا لتعليمات دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعد انتشار فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضى فى كل الألعاب، غادر لاعبو المنتخبات القومية بمختلف اللعبات الرياضية أماكن التدريب الخاصة بهم سواء فى المركز الأوليمبى أو ستاد القاهرة ، بعد قرار تأجيل الأولمبياد لمدة عام من جانب اللجنة الاولمبية الدولية.

وطلبت اللجنة الأولمبية من مسئولى المركز الأولمبى وكذلك الاستاد وكافة الأندية والهيئات الرياضية، إيقاف وتعليق كافة الأنشطة الرياضية فى الفترة الحالية تماشيا مع قرار التأجيل الخاص بالأولمبياد.