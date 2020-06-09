شكرا لقرائتكم شبانة: عرضان من مصر والسعودية سبب تراجع عاشور عن التوقيع للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع شبانة في برنامجه عبر صفحة اليوم السابع أن حسام عاشور قال للمقربين منه إنه يفكر حاليا في اللعب بالدورى السعودي مع احتمالية وجود عرضا مميزا من أحد فرق الدورى المصرى خلال الفترة المقبلة بخلاف الزمالك لذلك أجل قراره وتلك الجلسة التي كان من المحدد التوقيع خلالها للزمالك يوم الخميس الماضى، وقال شبانة:"حسام عاشور الأمر بالنسباله عين في الجنة وعين في النار ولكن سيكمل مسيرته في كرة القدم بعد التراجع عن الاعتزال".

وأكد حسام عاشور مؤخرا لليوم السابع عدم امتلاكه لصفحة الـ"فيس بوك"، التى نشرت المنشور الخاص بأنه لم يوافق على الانتقال على نادى الزمالك فى فترة الانتقالات المقبلة، حيث أوضح عاشور إن الصفحة مزيفة وليست تابعة له، وكانت تلك الصفحة قد نشرت منشور زعمت فيه إن كل ما هو متداول بخصوص موافقة عاشور على انتقاله للزمالك غير صحيح إن النادى الأبيض فريق كبير ولكن من الصعب انتقاله للمنافس وبسؤال عاشور حول ذلك الموقف اكتفى بالتأكيد لـ"اليوم السابع" أنه لا يمتلك تلك الصفحة.

وأوضح حسام عاشور، قائد الأهلى، فى تصريحات مؤخرا، إنه لن يعتزل كرة القدم متابعاً إنه يتقدم بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا:"وعد وأوفى"، مؤكدا إنه يمتلك فى الوقت الحالى عروضا من السعودية والبرتغال.

Advertisements

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط، ليخرج مجلس الأهلى ويؤكد نهاية علاقة اللاعب بالقلعة الحمراء.

وقرر حسام عاشور التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية، إلى جانب عرضا برتغاليا، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.

لمتابعة لايف شبانه بالكامل