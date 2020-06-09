شكرا لقرائتكم سموحة يرفض حسم قائمة الراحلين قبل تحديد مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من ناحية أخرى أكد حمادة صدقي أنه يرفض العمل كمدرب عام مًجدداً سواء في الأهلي أو أي نادي أخر، مشدداً أن تلك المرحلة قد ولت وأصبح الأن مديراً فنياً منذ فترة للعديد من الفريق وأخرهم سموحة الذي يجد فيه كل الدعم من إدارته بقيادة فرج عامر رئيس النادي، وقال حمادة صدقي :"رحلت عن الجونة بعد انتهاء عقدي والعلاقة بيني وبين إدارة النادي محترمة، وعن أزمته مع حسام غالي، قال :" هو زعلان مني عشان قلت عليه معندهوش خبرة ولكن هذا أمر طبيعي في أول تجربة له وانا على يقين أنه سيكتسب العديد من الخبرات ستؤهله للعمل في أكبر الأندية خلال الفترة المقبلة".

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