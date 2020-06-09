شكرا لقرائتكم حرس الحدود يسعى لتحويل أعارة "زناري" الطلائع إلى بيع نهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

فيما وضع المدير الفنى لفريق حرس الحدود، خطة للتعاقدات الموسم المقبل حيث من أهم المعاير هي ألا يزيد عمر اللاعب عن 29 عاما، وذلك لبناء جيل جديد قادر على المنافسة لمدة 4 أو 5 مواسم قادمة فى بطولة الدورى المصرى وكأس مصر، قرر محمد حليم الاستعانة بقطاع الناشئين فى النادى لدعم احتياجات الفريق الأول الموسم المقبل وبناء جيل جديد من أبناء النادى.

ويسعى محمد حليم بصفته رئيس قطاع الناشئين أيضا منح فرصة اللاعبين المتميزين خلال المرحلة المقبلة ، ويحرص حليم على متابعة تدريبات لاعبى الفريق خلال تواجدهم فى المنزل عبر الفيديو كونفرنس وأنشأ الجهاز الفنى لحرس الحدود، جروب للاعبى الفريق عبر تطبيق "واتس آب" لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وإرسال برامج التدريب وحرص حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.