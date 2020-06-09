شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يدرس تعديل عقد الفلسطينى محمود وادى لإقناعه بالاستمرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو المصرى البورسعيدى تعديل عقد الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة خوفا من رحيله ولإقناعه بالإستمرار مع الفريق فى ظل العروض التى وصلته من الدورى التونسى الذى اقترب من العودة مرة أخرى بعد جائحة وباء كورونا التى ضربت العالم باكلمه منذ بداية العام الحالى .

كانت أنباء قد تناثرت خلال الفترة الماضية عن رغبة مسئولى الزمالك وبيراميدز فى التعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع النادى البورسعيدى وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة سواء بالدورى أو الكونفيدرالية الأفريقية .

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ورغم حالة الإستقرار التى يعيشها محمود وادى خلال الفترة الماضية ، إلا أنه ربما يفكر فى الرحيل رغبة منه فى اللعب فى حالة استمرار إيقاف مسابقة الدورى ، لذا فإن مسئولو المصرى يحاولون إقناعه بالبقاء وتعديل عقده على أمل عودة النشاط الكروى .

من ناحية ، أخرى أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالمصري أن ناديه دخل في مفاوضات لاستعادة أحمد الشناوى حارس بيراميدز والزمالك السابق، كاشفاً أن راتب الحارس الدولي المرتفع حال دون عودته من جديد لبورسعيد التي شهدت انطلاقته الكروية ، وقال عبد الظاهر السقا : "دخلنا أيضاً في مفاوضات مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربي إلا أن الأخير أكد على رغبته في الاستمرار في الإنتاج الحربي بالموسم المقبل خاصة وأن عقده ممتد معه لمدة موسم ونصف"