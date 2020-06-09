شكرا لقرائتكم بيراميدز يستطلع رأي أتى تشاتشيتش فى رحيل رجب .. تعرف على رده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستطلع مسئولو نادى بيراميدز رأى المدير الفنى للفريق الكروى الأول الكرواتى أتى تشاتشيتش، فى إمكانية الموافقة على السماح برحيل رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز، خاصة بعدما أصبح اللاعب محط أنظار العديد من الأندية فى مقدمتهم الزمالك، الذى يرغب فى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

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وأبدى أنتى تشاتشيتش موافقة مبدئية على رحيل رجب بكار، رغم إنه يعد من الأعمدة الأساسية بالفريق السماوى، إلا إنه وافق بشكل مبدئى على رحيله لعدم الوقوف أمام مصلحة اللاعب والنادى، خاصة فى ظل وجود بدلاء مميزون فى هذا المركز.

وعاد رجب بكار، لدائرة اهتمامات الزمالك بالدخول فى مفاوضات معه من خلال وسطاء خلال الأيام الأخيرة، ورحب اللاعب بارتداء قميص الفريق الأبيض بشرط أن يتم التفاوض بشكل رسمى مع ناديه حول إنهاء صفقة ضمه فى الموسم الجديد، وتبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث تم عرض مجموعة مختلفة من لاعبى الدورى المصرى على المدرب الفرنسى إلى جانب بعض السير الذاتية للاعبين أجانب لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع للفريق تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى إلى جانب الصاعد أحمد عيد.