شكرا لقرائتكم 5 أسباب تؤهل عامر عامر ليكون بديل شريف إكرامي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد نادى الإنتاج الحربى مبلغ 10 مليون جنيه قابلة للتفاوض للاستغناء عن خدمات الحارس الدولى عامر عامر ، في الوقت الذى ارتبط فيه اسم الحارس الدولي بالانتقال الى النادى الاهلى على فترات متباعدة .

وبعد رحيل شريف اكرامى مؤخرا عن القلعة الحمراء زادت فرص وامال عامر ليكون بديل اكرامى في حماية عرين الاهلى فى المواسم المقبلة ، لاسيما بعد زيادة العروض على الحارس العملاق والتى كان اخرها عرضا من النادي الإسماعيلي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ونستعرض 5 أسباب تؤهل عامر عامر ليكون بديل شريف إكرامي في الأهلي

حارس دولى يتمتع بخبرات كافية .. يعتبر عامر عامر حارس دولى ومن أفضل الحراس فى مصر ويتمع بخيرات كافية نظرا لانه حارس مميز والمعروف عنه جديته في التدريبات وكذلك سرعة رد الفعل وحسن توقعه .

بديل جاهز لمحمد الشناوي بإمكانيات عالية..سيكون عامر هو البديل الجاهز والانسب حال إصابة أو غياب محمد الشناوى لاى سبب عندها سيحل محله تباعا بحراسة مرمى الأحمر في أي وقت .

Advertisements

مفاوضاته مع الأهلي السابقة ورغبته في اللعب للأحمر.. الأهلي تحدث مع وكيل عامر لضمه ولكن لم يأتي عرض رسمي حتى هذه اللحظة"، وسط ترحيب عامر واعلان رغبته باللعب للفريق الأحمر وضمه في أي وقت.

أرقامه الجيدة مع الإنتاج هذا الموسم.. حارس الانتاج الرائع فى التصدى لركلات الجزاء خاض هذا الموسم 16 مباراة استقبل فيها 14 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 9 مرات.

طموحاته لحماية عرين الأحمر..يرى عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربى أنه ليس هناك صعوبة فى حصوله على فرصة اللعب فى الاهلى حال انضمامه للقلعة الحمراء حتى فى وجود الحارس المتألق محمد الشناوى حيث صرح قائلا محمد الشناوى لما جه الأهلى مكنش عنده نص فرصة في وجود شريف اكرامى الحارس الاساسى ومع ذلك تعب واجتهد وربنا كرمه ، وأنا مؤمن أن بالتعب والجهد ربنا بيعوض الانسان "