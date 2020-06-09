شكرا لقرائتكم وكيل إدواردو: كارلوس يفضل الاستمرار في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال كارلوس إدواردو، أن لاعب نادي الهلال تلقى عروضا من أندية سعودية وأخرى إماراتية، موضحا أن اللاعب البرازيلي لن يستعجل في اتخاذ قراره النهائي بخصوص انتقاله، وأنه يفضل البقاء في الدوري السعودي.

وقال بينهيرو في تصريحات لـ "العربية. نت" يوم الاثنين: لدى إدواردو بعض العروض الرسمية من أندية سعودية وأخرى إماراتية، ولا أستطيع الكشف عن الأسماء في الوقت الحالي.

وبخصوص مدى إمكانية استمراره مع الهلال أو وجود محادثات مع النادي، أوضح: كل شيء ممكن في الوقت الحالي، هناك العديد من الأشياء التي تحدث في الوقت الحالي، وكارلوس إدواردو ليس مستعجلا.

Advertisements

وأردف: إدواردو يحب السعودية ويريد الاستمرار في الدوري السعودي، لكنه لاعب محترف في ذات الوقت ويركز على العرض الاحترافي الجيد والذي يحقق طموحاته.

وحول التقارير البرازيلية التي أشارت إلى أن عدة أندية تهتم باللاعب في البرازيل، ذكر: في الفترة الحالية يرغب إدواردو في البقاء بالمنطقة العربية، والحصول على عقد جيد واللعب على مستوى عال، خاصة وأنه سجل 15 هدفا هذا العام حتى مارس الماضي، وتم اختياره كأفضل ثالث لاعب في كأس العالم للأندية 2019، لذلك نثق بأنه يمكنه المواصلة في تقديم المستويات المميزة، وأؤكد أن لديه عروضا من أفضل الأندية البرازيلية، لكنه لا يفكر في العودة إلى البرازيل بالوقت الحالي.

يشار إلى أن إدواردو "30 عاما" انتقل إلى الهلال في 2015، إذ لعب 142 مباراة بقميص الفريق الأزرق، ونال لقب الدوري مرتين وحل وصيفا في مناسبتين، بالإضافة إلى أنه أفضل هداف أجنبي للهلال برصيد 74 هدفا.