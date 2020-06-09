الاتحاد السعودي يجتمع يوم الخميس "عن بعد"

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقد اجتماعه الدوري السادس يوم الخميس عبر الاتصال المرئي بين أعضاء مجلس الإدارة. وتوقفت منافسات كرة القدم السعودية في منتصف مارس الماضي، احترازاً من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما أشارت الرابطة الشهر الماضي إلى أن يوم 20 أغسطس موعد مبدئي لاستئناف مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي تبقى على نهايتها ثمان جولات، ويتصدرها الهلال بفارق 6 نقاط عن مطارده النصر.

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