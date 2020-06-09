شكرا لقرائتكم مدريد تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس بلدية مدريد إن العاصمة الإسبانية دخلت في مباحثات بخصوص استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إذا قرر المنظمون نقل المباراة من إسطنبول بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان من المخطط إقامة النهائي الأوروبي في استاد أتاتورك في إسطنبول في 30 مايو لكن المسابقة تأجلت خلال منافسات دور الستة عشر في مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

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ونقلت صحيفة "ماركا" يوم الثلاثاء عن خوسيه لويس مارتينيز ألميدا رئيس بلدية مدريد قوله لشبكة محلية : أعلم وجود ترتيبات وأريد الإعلان عن دعم البلدية الكامل لإقامة نهائي دوري الأبطال في مدريد.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص تغيير مكان النهائي الأوروبي بينما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الشهر الماضي أن المدينة التركية لن تستضيف المباراة ويجرى البحث عن ملاعب بديلة.

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التعليق على كلمات رئيس بلدية مدريد بينما أكد أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري ستجتمع في 17 يونيو وقد تقدم المزيد من التوضيح. ومن المرجح أن يقام النهائي المرتقب دون حضور مشجعين.

