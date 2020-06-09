بيليه وزارا.. تحديان جديدان لميسي مع عودة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ العد التنازلي لاستئناف بطولة الدوري الإسباني بعد أسابيع عديدة من التوقف بسبب تفشي وباء كورونا، ويسعى برشلونة للاحتفاظ بتربعه على صدارة الترتيب في الجولات الـ11 المتبقية من أجل التتويج باللقب.

وتقرر استئناف الدوري الإسباني يوم 11 يونيو المقبل، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن منافسه ريال مدريد، وسيبدأ البارسا حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل.

ويستهدف برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي حصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في المقام الأول، لكن قائد الفريق الكتالوني لديه أهداف فردية أيضا، بتحطيم سجلين أسطوريين لتيلمو زارا والبرازيلي بيليه.

بيتشيشي السابعة؟

البيتشيشي هي‏ جائزة سنوية تُقدم من قبل صحيفة ماركا لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني، وتربع ميسي في الموسم الماضي على عرش هدافي الليجا للمرة السادسة معادلا رقم تيلمو زارا التاريخي.

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ويحتل ميسي صدارة الدافين حاليا برصيد 19 هدفا، بفارق خمسة أهداف عن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد. وهذا يعني أن الأرجنتيني في طريقه إلى التربع على عرش الهدافين للمرة السابعة ليحطم الرقم القياسي لزارا.

وُتوج ميسي هدّافا للدوري الإسباني في مواسم: 2009/2010، 2011/2012، 2012/2013، 2016/2017، 2017/2018 و2018/2019، ويعد الهداف التاريخي لليجا برصيد 438 هدفا في 474 مباراة.

أكبر عدد أهداف لناد واحد؟

سجل الأسطورة البرازيلية بيليه 643 هدفاً لصالح سانتوس في 757 مباراة، وهو أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق لناد واحد، طبقا لأرقام الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

يأتي هذا مقابل 627 هدفا سجلهم ليونيل ميسي مع برشلونة في 718 مباراة، ولا يفصل النجم الأرجنتيني عن معادلة الرقم الأسطوري لبيليه سوى 16 هدفا فقط، ليسجل رقما قياسيا جديدا في مسيرته.

ومع وجود 12 مباراة على الأقل حتى الآن لبرشلونة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، وربما أكثر من ذلك، يمكن أن يحقق ميسي ذلك خلال هذا الموسم بالنظر إلى المعدل الخرافي لأهدافه مع البارسا.