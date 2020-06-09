الاتحاد الإنجليزي يقرر إنهاء دوري الدرجة الثانية والثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ): قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنهاء موسم دوري الدرجتين الثانية والثالثة مبكرا بعد موافقة الأندية المعنية. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإنه سيتم تحديد جدول الترتيب بناء على متوسط النقاط للمباراة، بينما سيظل الترقي والهبوط والدور الفاصل كما هو. ويتأهل كوفنتري وروتردام من الدرجة الثانية إلى دوري البطولة الإنجليزية بينما يحل ويكمب وندررز بدلا من بيتربوره يونايتد في الدور الفاصل. Advertisements وتم إعلان سويندون بطلا للدرجة الثالثة، لكن لم يتم بعد تحديد هوية الهابطين. ولم يتم بعد تحديد مواعيد الدور الفاصل لدوري الدرجة الثانية. وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا منذ 13 مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. واقترب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية من الاستئناف في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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