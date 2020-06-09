فرج عامر يكشف لمصراوي.. حقيقة التفاوض مع صالح.. وموقفه من استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الفريق السكندري جاهز لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز في أي وقت، وأن الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي يتابع مع اللاعبين أولا بأول حتي يكونوا في أتم جاهزية بدنية للعودة.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بالطبع أتمنى عودة الدوري مرة أخرى، لكن بإجراءات وضوابط معينة، وفي النهاية أحترم قرار الدولة المصرية لأن سلامة الجميع فوق أي اعتبار".

وتحدث رئيس سموحة عن حقيقة تفاوض ناديه لضم صالح جمعة لاعب الأهلي قائلا: "لم نتحدث مع اللاعب أو ناديه بشأن التعاقد معه، لأن الرؤية ما زالت غامضة وليس هناك شيء واضح حتى نبدأ في البناء للموسم القادم".

وأتم فرج عامر: "الحال نفسه للثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم، فلم نقرر مصيرهم حتى الآن سواء بمد إعارتهم من عدمه، وستتضح الرؤية خلال الأيام القادمة بالنسبة للجميع، ووقتها سنبحث كل الملفات المتعلقة بالفريق حتى نوفر للجهاز الفني جميع سُبل الاستقرار من أجل النجاح في مهمته".