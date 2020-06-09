المحكمة الوطنية تلغي الهبوط في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
قررت المحكمة الوطنية الفرنسية إلغاء الهبوط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالموسم الحالي، بسبب إلغائه قبل اكتمال منافساته، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في شهر مارس الماضي.
وأشار موقع "جيت فرينش فوتبول نيوز" إلى أنه تبعًا لقرار المحكمة، لن يهبط فريقا أميان وتولوز لدوري الدرجة الثانية، وهو ما يعني إلغاء قرار رابطة الدوري الفرنسي بشأن الهبوط، عقب الإعلان الرسمي عن إلغاء المنافسات، في الثلاثين من شهر أبريل الماضي.
وكانت رابطة الدوري الفرنسي قررت نهاية شهر أبريل الماضي إنهاء موسم كرة القدم، ومنح لقب دوري الدرجة الأولى لفريق باريس سان جيرمان متصدر جدول الترتيب، كما قررت هبوط أميان وتولوز صاحبي المركزين التاسع عشر والعشرين لدوري الدرجة الثانية.
وأثار قرار الرابطة غضب العديد من الأندية المتضررة، حيث لجأ ليون صاحب المركز السابع، والذي حُرم من التأهل لإحدى البطولتين الأوروبيتين، وكذلك أميان وتولوز، لساحات القضاء، ورفضت المحكمة الإدارية في باريس قبول الدعاوى، قبل أن تقبلها المحكمة الوطنية.
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