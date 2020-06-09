عبد الحفيظ: البعض أساء فهم تصريحاتي.. ولم أوجه إساءة لنادي الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لم يقصد توجيه أي إساءة لنادي الاتحاد السكندري أو مجلس إدارته خلال تصريحاته مساء أمس، الإثنين.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، إلى أن تصريحاته فُهمت بشكل خاطيء من جانب البعض، مما أدى إلى رغبته في توضيح الأمور.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "لم أقصد توجيه الحديث لنادي الاتحاد من قريب أو بعيد، البعض أساء فهم جانب من التصريحات خاصة أن المقصود منها ليس الفريق السكندري".

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وأكمل: "الاتحاد ليس طرفًا في أي أزمة معنا، وأعتز بمجلس إدارته كثيرًا، العلاقة بيننا وبينهم يسودها الاحترام المتبادل، وكذلك العلاقة بين رئيسي الناديين التي تفوق لفظ الاحترام".

واختتم: "لم ولن أوجه أي إساءة لنادي الاتحاد الذي تربطنا علاقة وطيدة به على مر العصور، ولا مجال للاختلاف بين الناديين نهائيًا".

وكان عبد الحفيظ قد تحدث عبر قناة النادي الأهلي منتقدًا محاولات إلغاء الموسم الجاري من دوري كرة القدم المصري من جانب نادِ يرغب في استئناف منافسات دوري كرة السلة، حسبما وصف.