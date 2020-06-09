ساسي: سعيد بعودتي للتدريبات.. فترة الحجر "أرهقتني نفسيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، إن فترة الحجر الصحي التي قضاها اللاعبون خلال الفترة الماضية كانت "مرهقة نفسيًا"، لافتًا إلى أنه كان ينتظر العودة للتدريبات بفارغ الصبر.

وانضم ساسي للمنتخب التونسي الذي أعلن نيته في العودة للتدريبات في الثالث من الشهر الجاري بعد فترة انقطاع منذ نوفمبر الماضي بسبب جائحة كورونا.

وخلال تصريحات لصحيفة "tunisienumerique" قال ساسي: "كنت سعيدًا عندما أبلغني مدرب المنتخب بعودة التدريبات، كنت أنتظر استئناف التدريب بفارغ الصبر".

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وأضاف: "هذا التدريب جاء في الوقت المناسب لأن التمارين الفردية لا يمكن أن تساعد اللاعب وكذلك الفريق ، ويسعدني جدًا استئناف التدريب مع المنتخب الوطني الذي نفتقده".

وأتم: "كنت أتدرب بمفردي منذ توقف النشاط، ولكن فترة الحجر الصحي الأخيرة كانت طويلة ومرهقة نفسيا".

جدير بالذكر أن ساسي لاعب الزمالك وفخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي كانا ضمن تدريبات منتخب تونس، بينما بينما غاب على معلول لاعب الأهلي عن التواجد في القائمة نظرا لتواجده في مصر.