الاتحاد الآسيوي يشيد بـ"تمريرات" سلمان الفرج لاعب الهلال

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتمريرات سلمان الفرج لاعب فريق الهلال السعودي، خلال المباريات التي خاضها بمسابقة دوري الأبطال الآسيوي.

وقال الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا عبر تويتر "ضابط إيقاع وسط ميدان الهلال .. الفرج الأكثر نجاحاً في تمرير الكرة بدوري أبطال آسيا منذ عام 2014 ..الفرج نفذ 2651 تمريرة ناجحة".

وتوج الهلال بلقب دوري الأبطال الآسيوي في نسحته الأخيرة كما حصل مهاجمه جوميز على لقب هداف البطولة. أبطال آسيا منذ عام 2014 ..الفرج نفذ 2651 تمريرة ناجحة".وتوج الهلال بلقب دوري الأبطال الآسيوي في نسحته الأخيرة كما حصل مهاجمه جوميز على لقب هداف البطولة.

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