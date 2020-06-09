بث مباشر مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وساربروكين في نصف نهائي كأس ألمانيا

يستعد جمهور وعشاق الكرة الألمانية من أجل مشاهدة بث مباشر مباراة باير ليفركوزن وساربروكين والتي ستقام اليوم الثلاثاء في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم . ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا الربع بتوقيت في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا الربع بتوقيت السعودية ، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات . وستذاع المباراة عبر عدد من القنوات الفضائية على رأسها Sport 1 Hungary وSky Sport 1 Germany وBT Sport 1 HD وFox Sports 1 NL الحاصلة على حقوق بث البطولة. الفضائية على رأسها Sport 1 Hungary وSky Sport 1 Germany وBT Sport 1 HD وFox Sports 1 NL الحاصلة على حقوق بث البطولة. يذكر أن المباراة مؤجلة من يوم 21 أبريل الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ". مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وساربروكين ..

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