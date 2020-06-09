يوسف المساكني يخضع للحجر الصحي في تونس

يخضع يوسف المساكني لاعب فريق الدحيل القطري، إلى إجراءات الحجر الصحي في بلاده تونس، بعد عودته إليها في الرابع من يونيو الجاري، للانتظام في تدريبات المنتخب.

وأكدت إدارة الحجر الصحي في تونس، أن اللاعب امتثل إلى تلك الإجراءات وخاض فترة 5 أيام في الحجر الصحي، على أن يستكمل باقي مدة الأسبوعين في منزله.

ونفت السلطات الطبية، اعتراض اللاعب على الحجر الإجباري، وتوجه مباشرة من المطار إلى منزله بدون قضاء بضعة أيام في أماكن العزل الخاصة بالوافدين.

كان المساكني قد ساهم في دعم عدد من المؤسسات الخيرية لمساعدة الفئات المتضررة من الوضع الحالي.

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