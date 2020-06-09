"كورونا" و"المقاهي" تتحدي صلاح في احتفاليته بإستعادة الدوري الغائب طويلا

آثارت تصريحات جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ، قبل ايام عن شعوره بالإحباط عند رفع كأس الدوري الإنجليزي بملعبه بدون جمهور قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي والتتويج باللقب بشكل رسمي، تساؤلات عديدة بعد أن اقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020.
حيث يتصدر ليفربول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف بـ 57 نقطة، ويحتاج إلى 6 نقاط لحسم اللقب.
أهم هذه التساؤلات ماذا سيكون عليه حال محمد صلاح وهو يشارك مع ناديه الإنجليزي الذي يتهيئ ليحمل اللقب بعد غياب 30 عاما في ظل مستجدات لم يتوقعها هو أوغيره مع غياب الجماهير داخل الملعب بسبب فيروس كورونا المستجد، وأيضا –على غير المتوقع- غياب الجماهير العاشقة لصلاح داخل المقاهي في مصر وغيرها بالبلدان العربية والتي كانت تعكف على متابعة فنه داخل المستطيل الأخضر.
خاصة أنه لاعب عالمي ،كواحد من أفضل ثلاثة لاعبين في المعمورة كلها، والرغبة في حسم الدوري سريعا حافزا آخر،لكن الأجواء الضبابية هذه مهما كانت النجومية والإستقرار النفسي والإنفعالي للاعب، ستلقى بظلالها على الجميع بما فيهم النجم العالمي مو صلاح.
من المؤكد أن صلاح كلاعب عالمي لن يتأثر بشكل كبير،
المقاهي كالمعتاد لا تنم ليلة مشاركة صلاح مع فريقه وهزه للشباك ستكون خاوية مثلها كالمدرجات على خلفية الحظر المفروض،ومنع فتح المحلات والمقاهي كتابع من توابع الفيروس الذى لم يكتفِ بقتله للبشر بل حرم الجميع من متعة حقيقية للفرجة تعيد الى الأذهان ايام زمان حيث الأحضان مع كل هدف يهز الشباك او فرصة يهدرها صلاح ويعزف سيمفونيته المعروفة والمعتادة.
الشباب وتعودهم على التواجد داخل المقاهي له رونقا خاصا في امور كثيرة خاصة في اجوائها والتحرر من قيود ونظرات العائلة.
ولن يكون تأثير غياب الجماهير على صلاح فقط ملعبا وفي المقاهي بل هناك تبادل تأثير من الطرفين ،فمهما كانت اجواء المنزل والأسرة فإنا
لكن السؤال الآخر هل ستفتح الأجواء الجديدة ومتابعة عشاق الساحرة المستديرة ،ومو صلاح للمباريات داخل المنازل، نافذة جديدة لخلق متابعة بطريقة جديدة مع الأسرة مثلما تعود الجميع على الأجواء في ظل الحظر المنزلي والإلتزام بالإجراءات الإحترازية.
والايام المقبلة سوف تكشف عن الجديد عن صلاح وعلاقته بتأثير كورونا مع الأجواء الكروية وهل الفرجة ستكون افضل للجماهير بالمقاهي او المنازل وايضا انعكاس غياب الجماهير في المدرجات على الكرة وحلاوتها
لم يغب على قائد ليفربول ان كشف ذلك حقيقة حيث اكد انه بالطبع سيبدو الأمر مختلفًا لأنه إذا فزت بأي كأس واستلمته بدون أي معجبين فسيكون غريب جدًا ولكن مازالنا بحاجة إلى الأداء على مستوى عالٍ حتى نهاية الموسم لأننا نريد الانتهاء بأقصى قوة ممكنة للتأكد من أنه موسم كامل.، وسواء فزنا بها أو أيا كان، ثم ترفع الكأس والجماهير ليست هناك، عليك فقط التعامل معها عندما يتعلق الأمر، وآمل أن يحدث ذلك، وما زلنا في وضع جيد جدًا ،وكلما سمح للجماهير بالعودة إلى الملعب، أنا متأكد من أننا سنقيم نوعا من الاحتفال معًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" و"المقاهي" تتحدي صلاح في احتفاليته بإستعادة الدوري الغائب طويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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