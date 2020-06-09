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40 مرشحًا تأكد خوضهم انتخابات اتحاد الكرة

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تأكد بشكل نهائي، خوض 40 مرشحًا، انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، المقرر إجراؤها خلال نوفمبر بحد أقصى، بحسب تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.

 

والـ40 مرشحًا الذين تأكد خوضهم الانتخابات هم:

 

على مقعد الرئاسة ينوي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة خوض السابق، وكذلك أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد السابق، وأيضًا حسن فريد نائب ريس الاتحاد السابق.

 

وفي ظل تمسك الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، باختيار النائب من داخل مجلس الإدارة، فإن مقعد العضوية سيترشح عليه كلًا من:

 

جمال علام رئيس الاتحاد السابق

اللواء صفي الدين بسيوني عضو الاتحاد السابق

مجدي عبد الغني عضو الاتحاد السابق

كرم كردي عضو الاتحاد السابق

محمود الشامي عضو الاتحاد السابق

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق

شوقي عبد الشافي نجم الأهلي السابق

مجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة السابق

حمادة المصري عضو مجلس الإدارة السابق

محمد ابو الوفا عضو مجلس الإدارة السابق

علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق

مصطفى عبده نجم الأهلي السابق

إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق

محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق

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المحاسب عمرو السعيد نائب رئيس نادي الصيد السابق

هرماس رضوان رئيس بني عبيد

شعبان بسطاوي مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة

أشرف موسى رئيس منطقة قنا

صلاح بدر رئيس منطقة بني سويف

عزالدين احمد رئيس منطقة السويس السابق

محمد الشحات شيحة وكيل اللاعبين

الإعلامي محمد باهي

الإعلامي الدكتور إيهاب الكومي

عاصم عبد العزيز مرشد رئيس نادي كوم حماده

محمد سيف رئيس منطقة أسيوط السابق

يحي دياب رئيس منطقة الوادي الجديد

عادل سلومة حكيم رئيس منطقة مطروح لكرة القدم

خالد فتوح نائب رئيس الإعلاميين

محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي

أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا بالدقهلية

فتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية

نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام

الدكتور محمد خيري

اسلام مسعود

ويخوض السباق أيضًا من أسرة التحكيم كلًا من جمال الغندور، سمير عثمان، رضا البلتاجي، محمد فاروق

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