عرض بيراميدز الثلاثى مرفوض في الأهلي

أبدى مسئولو النادى الأهلى رفضهم التام لفكرة الاستغناء عن خدمات الثلاثى عمار حمدى وأحمد الشيخ ومحمد شريف لاعبى الفريق الأحمر فى الموسم الجديد إلى نادى بيراميدز الذى طلب ضم اللاعبين الثلاثة.



وتلقى «الشيخ» عرضاً من مصر المقاصة للتعاقد معه على سبيل الإعارة أو البيع النهائى بخلاف أن شريف تلقى عروضاً آخرى من جانب إنبى لتجديد إعارته والاتفاق السعودى،

كما أن عمار بات مطلوباً فى صفوف الاتحاد السكندرى بجانب بيراميدز وإنبي.ويترقب مسئولو الأهلى قرار فايلر بخصوص مصير الثلاثى فى الموسم المقبل ولكن النية تتجه لعدم إعطاء اللاعبين الثلاثة لنادى بيراميدز بوصفه منافسا مباشرا للأهلى فى بطولة الدوري.