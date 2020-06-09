فالنسيا يتحرك لضم مدافع فيورنتينا

تحرك نادي فالنسيا الاسباني من أجل التعاقد مع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا قائد ومدافع فريق فيورنتينا الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن فالنسيا يرغب بتدعيم

خط دفاعه، ويستهدف ضم بيزيلا، مضيفة إلى أن إدارة نادي فيورنتينا لا تمانع في بيع اللاعب.

وأضافت التقارير أن إدارة النادي الإيطالي ستطلب مبلغ 20 مليون يورو نظير الموافقة على بيع اللاعب للخفافيش.

وتابعت التقارير أن فالنسيا قدمت عرض مقابل 15 مليون يورو، وأن الناديين قريبان من التوصل لإتفاق نهائي ، وان إتمام الصفقة أصبحت مسألة وقت.