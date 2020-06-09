راموس يستقر على تجديد تعاقده مع ريـال مدريد

استقر الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريـال مدريد، على تجديد تعاقده مع ناديه لمدة موسم مقبل، بعد نهاية تعاقده الحالي الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وأكدت الصحافة الإسبانية أن النادي لم يوضح تفاصيل عن الوضع المالي للاعب خلال الفترة المقبل، بعد مطالبة راموس بالحصول على راتب سنوي يقدر بـ 15 مليون يورو.

وتسبب قرار الريـال يتجديد تعاقد راموس لعام واحد فقط، في استياء اللاعب بداية الأمر لرغبته في التعاقد لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن يوافق على شرط ناديه في التجديد لموسم وحيد لينتهي تعاقده في يونيو من عام 2022.



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