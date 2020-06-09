إيفرتون يسعى إلى ضم تياجو سيلفا

يسعى نادي إيفرتون الإنجليزي، للحصول على خدمات البرازيلي تياجو سيلفا مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو المقبل، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير بريطانية، عن نية إيفرتون بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي في الاستعانة بخبرات قائد الفريق الفرنسي ودعم خط الدفاع باللاعب صاحب الـ 35 عام.

كان تياجو سيلفا، قد أبلغ ناديه برغبته في الرحيل نهاية الموسم الحالي وخوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

وسبق لأنشيلوتي أن قام بتدريب المدافع البرازيلي خلال فترة تواجد الثنائي في باريس سان جيرمان.

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