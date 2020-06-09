سيد عبدالحفيظ يعتذر للاتحاد السكندري في بيان رسمي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تقديره واحترامه الكامل لنادي الإتحاد السكندري، ومجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي، هذه الشخصية التي يكن لها كل الاحترام.
وأضاف عبد الحفيظ إن علاقة الأهلي والإتحاد السكندري، لا تقبل المزايدة أو القسمة علىاثنين، لأنها علاقة تاريخية ووطيدة، سواء على مستوى الناديين أو الجماهير.
وأوضح عبد الحفيظ، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، يرتبط بعلاقة حب وود مع الإسكندرية، ونادي الإتحاد السكندري وقياداته، وإنه كان حريصًاعلى تلبية الدعوة للمشاركة في احتفاله بالمئوية في وقت سابق ، انطلاقا من تقديره الشديد للنادي ورموزه وجماهيره العريقة التي يعتز بها .
وشدد على إن ما جاء على لسانه ، في قناة الأهلي، لم يكن مقصودًا به نادي الإتحاد السكندري على الإطلاق، مؤكدًا على اعتزازه بالعلاقات القوية التي تجمع الناديين على الأصعدة.
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