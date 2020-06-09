تشيكو: صنعت أجمل أهدافي مع اتحاد جدة السعودي

عبر صانع الألعاب البرازيلي المعتزل “أندرسون لوسيانو تشيكو” عن فخره بالفترة الطويلة التي مَثل فيها نادي اتحاد جدة السعودي، مؤكدًا أنه صنع أجمل أهدافه رفقة فريق نمور الأتي.

ونشر تشيكو فيديو الهدف الذي صنعه للاعب “ماجنو ألفيش” أمام الاتفاق خلال عام 2008، عندما بدأ هجمة مرتدة بنفسه من على حدود منطقة الاتحاد مع النجم السعودي “محمد نور” قبل أن يُرسل عرضية على طريقة “بيكهام” في ارتفاع قاتل لمدافعي الإتفاق لتجد رأس ماجنو ألفيش الذي حولها في المرمى.

وقال تشيكو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستاجرام “هدف ماجنو ألفيش أمام الاتفاق في عام 2008 كان من بين أفضل 5 أهداف صنعتها طوال مسيرتي الكروية”.

ومَثل تشيكو نادي اتحاد جدة في موسمي 2004/2003 و2005/2004، وساهم بصورة في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا.

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وانتقل اللاعب المولود عام 1976 إلى نادي سانتوس البرازيلي لفترة وجيزة عام 2005 ليعود بعد أشهر قليلة إلى اتحاد جدة.

وفي عام 2006 إلتحق بنادي جريميو البرازيلي ليمثله في 47 مباراة بالدوري سجل خلالهم 7 أهداف، ليعود مُجددًا إلى الاتحاد السعودي في موسم 2008/2007، وهو الموسم الذي شهد صناعته لواحد من أجمل أهدافه أمام الإتفاق كما ذكر.

وعاد تشيكو إلى جريميو ليمثله عامي 2008 و2009، ثم خاض خمس مباريات كبديل مع كورينثيانز عام 2010، ومنه ذهب إلى كورتيبا البرازيلي ليدافع عنه لمدة عامين في 88 مباراة سجل خلالهما 13 هدفًا، ليقرر الاعتزال في 2012.

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