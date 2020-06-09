عاجل | إيقاف قرار هبوط تولوز وأميان من الدوري الفرنسي

قرر مجلس الدولة الفرنسي إيقاف القرار القاضي بهبوط ناديي تولوز وأميان من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى “ليج آ” إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية بعد إنهاء الموسم الحالي 2020/2019 قبل 9 جولات من نهايته بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقف الدوري الفرنسي في الجولة الـ 28 يوم 8 مارس الماضي، ويحتل تولوز المركز ال20 والأخير برصيد 13 نقطة، وفرصه تبدو مُستحيلة للنجاة من الهبوط لابتعاده بفارق 17 نقطة واضحة عن المركز 17 المنجي من الهبوط والذي يحتله نادي سانت إتيان برصيد 30 نقطة.

أما نادي أميان فكان يحتل المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة عند توقف النشاط الرياضي في فرنسا بفارق 4 نقاط فقط عن نادي نيم صاحب المركز الـ 18 المؤدي إلى مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

في نفس السياق، رفض مجلس الدولة الاحتجاج الرسمي الذي تقدمت به إدارة نادي أولمبيك ليون لاستكمال الموسم، حيث لا تزال أمام الفريق فرصة للحاق بركب المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ويحتل ليون المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط عن رين الثالث، وبإلغاء الموسم انتهت فرصه في تمثبل فرنسا بمسابقة أوروبية خلال الموسم المقبل للمرة الأولى منذ زمن بعيد.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تتويج باريس سان جيرمان بلقب البطولة بصفته المتصدر بفارق شاسع من النقاط عن أقرب منافس له “مارسيليا” الذي تأهل مع رين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما تأهل كل من ليل ونيس إلى الدوري الأوروبي، مع احتمالية تأهل ريمس إلى المسابقة ذاتها إذا لم تُستكمل مسابقة كأس فرنسا.

وأمام ليون فرصة للتأهل إلى الدوري الأوروبي، حال تمكنه من هزيمة باريس سان جيرمان في نهائي كأس رابطة الدوري الفرنسي، حيث بلغ مباراته النهائية التي كان مقررًا لها يوم الرابع من أبريل الماضي.

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