رسميًا | ليفربول يُظهر “معدن” الكبار .. ويمنح نجمه فرصة لإنهاء الموسم

وافق “آدم لالانا” على تمديد قصير الأجل لعقده في ليفربول، مما سيمكنه من إكمال ما تبقى من موسم 2019-20 مع النادي، وسط توقع لرحيله في وقت لاحق عقب انتهاء مباريات الدوري الإنجليزي.

لاعب الوسط الإنجليزي سيبقى مع الريدز حتى نهاية يوليو المقبل، على أقل تقدير، لمواصلة الموسم الحالي كعضو في فريق “يورجن كلوب“، وسينهي لالانا عند انقضاء عقده مدة ست سنوات في أنفيد.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي “أعرف مدى الاهتمام المُحيط بآدم في هذه اللحظة، من قبل أندية أخرى تريده للموسم المقبل، لذلك بالنسبة له هذا التزام لنا، ونحن نقدر له ذلك”.

ثم تابع “هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر، لأنني سعيد جدًا لأنه سيكون معنا لإنهاء المهمة هذا الموسم، والحصول على الوداع الذي يستحقه، ليس من الممكن بالنسبة لي أن أجد كلمات باللغة الإنجليزية لشرح أهمية آدم لالانا بشكل صحيح خلال فترة توليي منصب مدير هذا النادي”.

وحصل اللاعب الإنجليزي بذلك على فرصة من أجل التتويج رفقة زملائه بالدوري الإنجليزي، حيث كان عقده ينتهي في يونيو، وحفلة التتويج لن تقام قبل نهاية شهر يوليو المقبل، مما سيعني وفق ما أعلنه الريدز وجود لالانا ليحضر مراسم الإنجاز ويرفع كأس البريميرليج بنفسه.

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