اخبار الرياضه

رياضة | نجم الزمالك: توقف كرة القدم أمر ممل.. ولكن حياة البشر أهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك: توقف كرة القدم أمر ممل.. ولكن حياة البشر أهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

تحدث التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن فترة التوقف الحالية بسبب انتشار في جميع أنحاء العالم

 

وقال "ساسي" في تصريحات لصحيفة "tunisienumerique" على هامش تواجده في معسكر المنتخب التونسي التجريبي : توقف النشاط الكروي في مصر وتونس شئ ممل للغاية، ولكن حياة البشر أهم من أي ، لكن فترة الحجر الصحي "مرهقة نفسيًا".

Advertisements

 

وأضاف : كنت انتظر قرار من مدرب المنتخب التونسي بعودة التدريبات الجماعية في أسرع وقت، وحدث بالفعل، وعادت التدريبات بشكل طبيعي مع بعض الاجراءات الاحترازية.

 

وواصل : قرار الجهاز الفني لمنتخب تونس بعودة التدريبات جاء في الوقت المناسب ، كنت انتظر بفارغ الصبر، التمارين الفردية لا يمكن أن تساعد اللاعب.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا