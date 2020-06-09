رياضة | مدرب بايرن ميونخ واثق من قيادة فريقه لنهائي كأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونخ واثق من قيادة فريقه لنهائي كأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، على توجيه رسالة هامة للاعبيه، بعدما طالبهم بمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق عقب استئناف منافسات كرة القدم بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، من أجل الوصول للمباراة النهائية لكأس ألمانيا.

وقال فليك للصحفيين قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت غدا الأربعا في الدور قبل النهائي :"لدي شعور بأن الفريق يعرف ما المطلوب. إنهم موجودون بنسبة مئة بالمئة في كل مباراة".

وأضاف :" نريد الفوز بالمباراة والوصول للنهائي. هذا هو هدفنا".

وفاز بايرن بالمباريات الخمس التي أقيمت بدون جمهور منذ استئناف المسابقة، وسجل 17 هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف، بما في ذلك الفوز على آينتراخت 5 / 2 في الدوري.

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ويمكن لفليك أن يضع ثقته في الـ11 لاعبا الذين تغلبوا على باير ليفركوزن 4 / 2 يوم السبت الماضي. وقال فليك إن تياجو، الذي شارك كبديل في الجولة الماضية، مازال لديه مشاكل بسيطة عقب الإصابة التي لحقت به، بينما سيغيب ميكايل كويسانسي بسبب مشاكل عسر هضم.

ويدخل فرانكفورت المباراة بدون الجناح الموقوف فيليب كوستيتش ولكن الفريق يتطلع إلى تكرار فوزه المفاجئ 3 / 1 على بايرن في نهائي 2018. كما فاز فرانكفورت على بايرن 5 / 1 مطلع هذا العام، لينهي فترة تدريب نيكو كوفاش للفريق.

وقال أودي هوتير، مدرب فرانكفورت:"نريد أن يسير كل شيء في مصلحتنا غدا ونتمنى أن يكون الفريق المنافس في غير يومه. إذا حدث هذا، سيكون كل شيء ممكنا".

ويلتقي باير ليفركوزن مع ساربروكن اليوم الثلاثاء في المباراة الأولى للدور قبل النهائي.

وتقام المباراة النهائية يوم 4 يوليو في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.