رياضة | تريزيجيه يرفض حسم مصيره ويلتفت لعودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يرفض حسم مصيره ويلتفت لعودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، البت في حسم مصيره سواء بالبقاء في الدوري الإنجليزي، أو العودة الى تركيا والنظر في العروض التي تلقاها بعد دخوله دائرة اهتمام العديد من الأندية، على خلفيه الأداء اللافت الذي ظهر به منذ انضمامه للفيلاينز.

وكشفت صحيفة "برمنجهام بوست"، إن "تريزيجيه" يرغب في انتظار تحديد مصير أستون فيلا، من الهبوط للدرجة الأدنى، أو الاستمرار في المنافسة بالبريميرليج، من أجل الاستقرار على قرار استمراره من عدمه، خاصة أنه يسعى للمنافسة في البطولات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

و أشارت إلى أن فنربخشة التركي، يدخل في صراع شرس مع جالطة سراي، من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه، ما جعله يرسل عرضاً إلى أستون فيلا، لاستعارة الفرعون، ولا يزال في انتظار رد اللاعب والنادي.

ويستعد "تريزيجيه" في الوقت الحالي، لعودة الدوري الإنجليزي، بعد فترة توقف قاربت الثلاثة أشهر، إثر انتشار فيروس كورونا، لذلك يفضل "الفرعون" حسم مستقبله، بعد انتهاء المسابقة المحلية، التي ستعود 17 يونيو الجاري.