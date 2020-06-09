رياضة | أرقام مُرعبة.. تعرف على الموهبة الألمانية "كاي هافرتز" صفقة تشيلسي المُنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام مُرعبة.. تعرف على الموهبة الألمانية "كاي هافرتز" صفقة تشيلسي المُنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة نارية جديدة، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، والذي يتطلع فيه البلوز للمنافسة على كافة البطولات تعويضًا لما حدث بالموسم الحالي.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن تشيلسي بات قريبا للغاية من ضم كاي هافرتز صانع ألعاب فريق باير ليفركوزون ومنتخب ألمانيا خلال الميركاتو الصيفي رغم رغبة عدة أندية في التعاقد معه مثل ليفربول وريال مدريد وغيرهم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام كاي هافيرتز صفقة تشيلسي المُحتملة:-

هافرتز من مواليد 11 يونيو لعام 1999 في مدينة "أخن" الألمانية، ويبلغ عمره 20 عامًا، يجيد اللعب في عدة مراكز منها خط الوسط المهاجم، والجناح الأيمن، وصانع الألعاب، والمهاجم الصريح، وتبلغ قيمته التسويقية 81 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

بدأ النجم الألماني مشواره مع كرة القدم مع فريق الهواة ماريادورف في عام 2008، ثم تم التوقيع معه من قبل فريق آخن الناشط في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، حيث قضى عامين في أكاديمية النادي قبل انضمامه إلى باير ليفركوزن في سن الحادية عشرة.

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خاض 53 مباراة مع فريق باير ليفركوزون تحت 17 عامًا، وسجل 26 هدفا، وصنع 3 أهداف، وفي عام 2016، بعد تسجيله 18 هدفًا مع الفريق الألماني، حصل على ميدالية فريتز والتر الفضية، ليتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الألماني ليبدأ مشواره الحقيقي مع الساحرة المستديرة.

خاض هافرتز 143 مباراة مع باير ليفركوزون في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 10777 دقيقة، ونجح في تسجيل 43 هدفًا، بينما صنع لزملائه 30 هدفًا آخرين، وحصل على 11 بطاقة صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقا.

في الموسم الحالي، شارك كاي هافيرتز في 38 مباراة مع باير ليفركوزون (26 بالدوري الألماني – 5 في دوري الأبطال – 4 بكأس ألمانيا – 3 بالدوري الأوروبي)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3256 دقيقة، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، وصنع 8 أهداف لزملائه.

شارك هافرتز مع المنتخبات الوطنية الألمانية في مختلف الفئات العمرية، حيث لعب مع منتخب تحت 17 عامًا، 16 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف، بينما خاض 8 مباريات مع منتخب تحت 19 عامًا وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف، وشارك في 7 مباريات مع المنتخب الألماني الأول وسجل هدف وحيد وصنع 3 أهداف.

الجدير بالذكر أن عقد "هافرتز" مع باير ليفركوزون يمتد حتي يونيو 2022.