رياضة | رابطة التنس تحسم مصير بطولة أمريكا المفتوحة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة التنس تحسم مصير بطولة أمريكا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، أنها ستعقد اجتماعًا غدًا الأربعاء، مع كبار اللاعبين على مستوي العالم، لإتخاذ القرار النهائي بشأن غقامة بطولة أمريكا المتفوحة للتنس هذا العام، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتواجد المنظمون أيضا لإبلاغ اللاعبين بشأن الوضع الحالي للبطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر المقبل.

يذكر أن بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات متوقفة على الأقل حتى نهاية يوليو بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتعد نيويورك مركزا للعدوى ولكن المنظمين كانوا يأملون منذ فترة طويلة إقامة البطولة على الملاعب الصلبة بشكل ما.

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وقال ميشيل كولمان مدرب الفريق الألماني في بطولة كأس ديفيز اليوم الثلاثاء أثناء حضوره انطلاقة سلسلة بطولات الاتحاد الألماني للتنس :" أشعر أنهم سينظمون البطولة".

وأضاف :"هناك العديد من المصالح المالية القوية للعب".

ووضع الاتحاد الأمريكي للتنس الخطط لتنظيم بطولة سينسيناتي لنيويورك لتكون بطولة إعدادية لبطولة الجائزة الكبرى. وسيمكث اللاعبون أربعة أسابيع في فنادق المطار، ولن يكون لديهم إمكانية للوصول إلى مانهاتن وسيكون معهم موظفي دعم محدودين.

وكان المصنف الأول على العالم الصربي نوفاك ديوكوفيتش معارضا بشدة لهذه الخطة كما أعرب رافايل نادال حامل لقب الرجال عن شكوكه بشأن إمكانية إقامة البطولة في مثل هذه الظروف.