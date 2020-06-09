رياضة | بعد إقتراب تجديد عقدهما.. مقارنة رقمية بين ما قدمه فايلر و كارتيرون مع الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إقتراب تجديد عقدهما.. مقارنة رقمية بين ما قدمه فايلر و كارتيرون مع الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، والسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي من تجديد عقدهما مع "القطبين" خلال الفترة الحالية، للاستمرار مع الفريقين بالموسم المقبل، وذلك بعد النتائج الجيدة والبطولات التي حققها الثنائي خلال الموسم الحالي.

واتفق مسئولو الزمالك مع المدرب الفرنسي على تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين وسيحصل على زيادة بنسبة ٢٠٪ في راتبه في عقده الجديد مع النادي الأبيض، ويتبقي وضع الرتوش النهائية على الاتفاق قبل إعلان التجديد بشكل رسمي.

في المعسكر الأحمر لم يختلف الوضع كثيرًا حيث تم الاتفاق ايضًا بين إدارة النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر على تجديد عقده و الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة رغم تلقيه عدة عروض مغرية، وينتظر المدرب فتح المجال الجوي للسفر إلي سويسرا لاستطلاع رأي أسرته قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص بقائه في مصر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مقارنة رقمية بين ما قدمه الثنائي "رينيه فايلر"، و"باتريس كارتيرون" مع الأهلي والزمالك خلال الموسم الحالي:-

- رينيه فايلر:

تولي المدرب السويسري القيادة الفنية للأهلي في أغسطس 2019 خلفًا للمدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

Advertisements

قاد الخواجة السويسري فريق الأهلي في 30 مباراة بمختلف البطولات حتي الآن بواقع (17 بالدوري الممتاز – 10 في دوري أبطال إفريقيا – 2 بكأس السوبر المصري – 1 بكأس مصر) حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراة، سجل لاعبوه 70 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

حقق "فايلر" مع الأهلي ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ الفريق بالدوري (16 انتصار – تعادل)، وتصدر ترتيب البطولة بـ49 نقطة، كما حصد معه كأس السوبر المصري، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويواجه الوداد المغربي.

- باتريس كارتيرون:

تولي "كارتيرون" قيادة الزمالك في 3 ديسمبر 2019، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، ونجح سريعًا في كسب ثقة إدارة وجماهير القلعة البيضاء بفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادته.

قاد المدرب الفرنسي فريق الزمالك في 20 مباراة بمختلف البطولات (10 بالدوري الممتاز – 7 في دوري الأبطال – 2 بكأس السوبر – 1 بكأس مصر)، حقق 11 انتصارًا، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراتين، سجل فريقه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

حصد الزمالك تحت قيادته بطولتين خلال أسبوع واحد، حيث فاز الفريق بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الأهلي، وكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الرجاء المغربي.