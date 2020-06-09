رياضة | ميلان يُحدد بديل إسماعيل بن ناصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يُحدد بديل إسماعيل بن ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة إي سي ميلان الإيطالي حددت أحد نجوم الدوري الإسباني من أجل التعاقد معه ليكون بديلاً لنجم الفريق الجزائري إسماعيل بن ناصر إذا قرر الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأنه في حال رحيل إسماعيل بن ناصر عن صفوف ميلان فإن النادي الإيطالي سيسعى لضم الإسباني مارك روكا نجم إسبانيول والذي سيكلف خزينة النادي مبلغ 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مارك روكا البالغ من العمر 23 عامًا يستطيع اللعب في مركزي الإرتكاز أو المحور وهو من خريجي إسبانيول ولم يلعب مع نادي آخر.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إسماعيل بن ناصر يحظى باهتمام العديد من الاأندية العملاقة وذلك بحسب آخر التقارير، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.