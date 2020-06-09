رياضة | الكشف عن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وإيفرتون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وإيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، ان النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، تعرض لإصابة خلال تدريبات فريقه، مما جعل الشكوك تحوم حول مشاركته في مواجهة ليفربول أمام إيفرتون .

ويحل فريق ليفربول ضيفا على غريمه إيفرتون في الـ21 من يونيو الجاري، بعد استئناف منافسات البريميرليج بعد توقفها لمدة وصلت إلى 3 أشهر بسبب فيروس كورونا .

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وذكرت صحيفة ليفربول إيكو بالأمس، أن هناك شكوكا لدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، حول إمكانية لحاق صلاح بأول مباريات الريدز في البريميرليج عقب استئنافه مرة أخرى بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ولكن التقارير الواردة اليوم من محيط الفريق الإنجليزي، تشير إلى أن صلاح قد تعرض لكدمة طفيفة في المباراة التجريبية التي أقيمت بين لاعبي ليفربول منذ أربع أيام، وأنه شارك في التدريبات بعدها بشكل طبيعي، وغيابه عن التدريب بعدها كان مجرد إجراء وقائي، وأنه سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة إيفرتون.