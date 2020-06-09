رياضة | مفاجأة.. الزمالك يكشف موعد تجديد عقد كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يكشف موعد تجديد عقد كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، عن موعد تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق لضمان استمراره لفترة أطول داخل جدران القلعة البيضاء.

ويحاول مسؤولي الزمالك منذ فترة تجديد عقد كارتيرون مع للقلعة البيضاء لضمان وجوده في الفريق لفترة أطول ولكن توقفت المفاوضات بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

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وينوي الزمالك تجديد عقد كارتيرون لمدة موسمين قادمين ووسيحصل على زيادة بنسبة ٢٠٪ في راتبه في عقده الجديد مع النادي الأبيض.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيعقد اجتماع مع كارتيرون يوم السبت القادم لحسم ملف تجديد عقده وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة.