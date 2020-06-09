رياضة | أول رد رسمي من الوحدة السعودي بخصوص المفاوضات مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي من الوحدة السعودي بخصوص المفاوضات مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح توفيق تونسي المشرف على فريق الكرة في نادي الوحدة السعودي، حقيقة ما تردد بخصوص اهتمام ناديه بالتعاقد مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي، بعد إنهاء علاقته بالقلعة الحمراء ورحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وأكد تونسي في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "سبورت" السعودية، أن ما تردد بشأن رغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع حسام عاشور أنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأنه لا توجد أي نية للتفكير في اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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وطلب النادي الأهلي من "عاشور" الاعتزال والعمل في قناة النادي مع وعود بإقامة حفل اعتزال لكن سرعان ما حدث أزمة بين النادي واللاعب أدت لتراجع مسئولي القلعة الحمراء عن هذا العرض وتم توجيه الشكر للاعب على الفترة التي قضاها داخل الفريق.

وأعلن حسام عاشور عقب أزمته مع النادي الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والاستمرار في الملاعب خلال الفترة المقبلة، وأكد امتلاكه عرضين احدهما من السعودية والأخر من البرتغال للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وربطت تقارير صحفية حسام عاشور بالمفاوضات مع الوحدة السعودي، وهو الأمر الذي نفاه المشرف على فريق الكرة بالنادي جملة وتفصيلا وأكد عدم نية النادي التعاقد مع اللاعب في الصيف القادم.