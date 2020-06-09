شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس ادارة اتحاد كرة السلة المصري، برئاسة مجدي أبوفريخة، منتصف أغسطس موعدًا مقترحًا لاستئناف دوري كل السلة «رجال وسيدات».

ولم ينته نصف نهائي دوري سوبر الرجال، إذ يتبقى مواجهة الأهلي والجزيرة والتي يتقدم فيها الأحمر بنتيجة 2-1، بينما ضمن الاتحاد السكندري مقعده في النهائي بعد التغلب على الزمالك.

كما سيتم استكمال مسابقة الدورى بنفس قوائم اللاعبين سواء محليين أو اجانب بدون تغيير واستمرار العمل بقرار عدد المحترفين في كل فريق في الموسم المقبل والسماح بالتعاقد مع لاعب واحد.

وألغى مجلس ادارة اتحاد كرة السلة كل مسابقات الناشئين والناشئات تحت ١٨ و٢٠ في حال وجود ضرورة باستكمال المباريات للحصول على درجات التفوق الرياضي .

كما قرر الاتحاد تأجيل فترة قيد اللاعب الاجنبي للاندية بداية من دورى السوبر توفيرا للنفقات والغاء التعاقد مع اجانب بالدورى الممتاز «ب».

ويدرس الاتحاد تجنيس احد اللاعبين طبقا للوائح الاتحاد الدولى والقوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية.

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